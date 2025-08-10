【洪水警報】長崎県・長崎市、大村市に発表 10日23:03時点
気象台は、午後11時3分に、洪水警報を長崎市、大村市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を川棚町に発表しました。
長崎県では、土砂災害に警戒してください。南部、北部、五島では、低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
11日明け方にかけて警戒
■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くに警戒
■島原市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 10日夜遅く
■大村市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
■平戸市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■壱岐市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
10日夜遅くに警戒
■雲仙市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■東彼杵町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■川棚町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■佐々町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 60mm
■新上五島町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 11日未明