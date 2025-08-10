『SMTOWN』EXOスホ＆カイ＆チョンヨル、東京ドームで宣言「EXOが戻ってきます！」 セフン除隊まで1ヶ月
ボーイズグループ・EXOのスホ、チャンヨル、カイが9日、10日の2日間にわたって、東京ドームで開催された韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に出演した。ORICON NEWSでは、初日（9日）公演の模様をレポートする。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
公演前、メンバーを代表してフォト＆トークセッションに参加したスホは、“元祖K-POP”といっても過言ではないH.O.T.「闘志（Git it up!）」をカバーすることについて「EXOのメンバーたちが子どものころから総計していた先輩の曲をカバーできるのは光栄なことだと思っています。東京ドームのステージで、SMの30周年に披露できて幸せです。皆さんにとっていいプレゼントになったら」と願いを込めた。
「闘志（Git it up!）」のイントロが鳴り響いた瞬間、客席からは驚きと期待の入り混じったどよめきが広がった。スホが放った伸びやかなロングトーンは、東京ドーム中に響き渡り、その圧倒的な存在感で観客の心を一瞬でつかんだ。最後までブレることのない歌声と隙のないパフォーマンスは、まさに完璧という言葉がふさわしい仕上がりだった。
MCでは、チャンヨルが「EXOとしてごあいさつすることができて、本当にうれしいです！」と喜びをかみしめ、スホも「久しぶりに東京ドームに立ったんですが、本当に幸せです。セフンの除隊まで残り１ヶ月となりました。ふふふふ！待っていてくださいますよね？すでに準備しています！もう少しだけ待ってください！EXOが戻ってきます！」と宣言した。
そして、スホは「これから残っている先輩や後輩、仲間の皆の素敵なステージを楽しんでいただけたらうれしいです！」と先輩らしくあいさつし、ステージを後にした。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間30分にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
