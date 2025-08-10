Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、今季から指揮を執る岩政大樹監督（４３）を解任したことが１０日、分かった。１１日にも正式発表される。後任には今年から下部組織の札幌Ｕ―１８の監督に就任した、チームＯＢの柴田慎吾氏（４０）が就く。

選手時代にＤＦとして日本代表でも活躍した岩政監督は、２２年８月から自身がプレーしていた鹿島で監督に就任。２４年にはベトナム１部のハノイで指揮を執るなどした実績を買われ、今季、札幌で監督に就任した。昨季まで指揮していたミハイロ・ペトロヴィッチ氏の後を受け、「１年でのＪ１復帰」を目標に掲げていたが、開幕４連敗と出遅れ。その後は徐々に盛り返してきたものの、１０日時点で自動昇格圏の２位千葉と勝ち点１１差、プレーオフ圏の６位鳥栖とは同８差の暫定１０位にとどまっていた。

当初は岩政監督に中長期的に指揮権を託す考えをクラブは持っていたが、結果だけでなく内容的にも上昇の兆しが見えないことから、交代を模索。９日のアウェー・長崎戦に１―２で敗れたことで決断に踏み切り、１０日に岩政監督に解任を通達した。柴田新監督は今年、トップチームの練習にも度々訪れ、選手や雰囲気は把握している。残りは１３試合。プロチームを初めて指揮する柴田氏に、巻き返しを託す道を、札幌が選択した。

◆柴田 慎吾（しばた・しんご）１９８５年７月１３日、東京都生まれ。浜松大から２００８年、当時Ｊ１の札幌に加入。１８７センチの長身を生かしたセンターバックとして翌０９年まで札幌でプレー。１０年にＪ２草津（現Ｊ３群馬）に移籍し、同年に現役引退。Ｊ１通算１４試合出場３得点、Ｊ２は４試合で無得点だった。１１年に札幌のスタッフとなり、下部組織のＵ―１５旭川の監督、札幌Ｕ―１５監督などを経て、今年は札幌Ｕ―１８の監督を務めていた。