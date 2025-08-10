◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節 ＩＮＡＣ神戸２―０日テレ東京Ｖ（１０日・神戸ユニバー）

ＷＥリーグ初代女王で、３季連続リーグ２位のＩＮＡＣ神戸は、ホームで日テレ東京Ｖと対戦し、２―０で開幕戦勝利を飾った。

０―０の後半１８分、ペナルティーエリア中央に走り込んできた女子日本代表ＭＦ成宮唯が左クロスに右足を合わせて先制。「どっちが先に仕留めるかで、勝敗が左右されると思った。ふかさないように、枠を狙って打った」と冷静にチーム初得点を決めた。

ゴール後は、選手、コーチとして女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍した宮本ともみ新監督を見つけると、両手を広げて駆け寄り、抱きしめ合った。指揮官は「全然走って行こうと思ってなかったけど、勝手に体が動いた」と照れ笑い。成宮は「『やったー！』ってしたら、監督も横でめっちゃ喜んでいた」と笑顔で振り返った。

１点リードの後半４３分にはちふれ埼玉から加入したＦＷ吉田莉胡が移籍後初ゴールを挙げ、追加点を奪った。吉田は「宮本さんが求めている攻撃的でアグレッシブなサッカーを、ＩＮＡＣ神戸のサッカーを出せた。走り勝てた印象です」と手応え。初陣で白星をつかんだクラブ初の女性監督は「めっちゃ疲れました（笑）。先発選手、交代のタイミングとか自分で決める怖さと、勝てた喜びは想像以上でした」と安どした。

昨シーズン初優勝の日テレ東京Ｖには２１年のＷＥリーグ開幕から９戦無敗（５勝４分け）。宮本監督は「ＷＥリーグが始まってから、日テレ東京Ｖに負けたことがなかったと選手にプレッシャーをかけられていた」と笑ったが、「最高の相手を組んでもらって、注目されるようなカードだった。そこで自分たちがやってきたことを見せる最高の舞台だと、みんなには話していた。みんながしっかり表現してくれた。感謝したい」と選手をたたえた。