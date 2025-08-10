◇アジアカップ 1次リーグB組 日本102ー63グアム（2025年8月10日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の最終戦でグアム（同88位）と対戦した。富永啓生（24＝レバンガ北海道）と西田優大（26＝三河）が大活躍。100点ゲームでグアムに大勝し、1次リーグ2位通過を決めた。12日の準々決勝進出戦の相手は、A組の韓国VSレバノンの結果次第で決定する。ネットでは女優・広瀬すずが応援した試合での富永の3P成功率が話題となった。

23年W杯、24年パリ五輪に続き、男子バスケットボール日本代表を応援する広瀬。アジアカップのイラン戦とグアム戦では、東京・六本木ヒルズ特設スタジオから日本代表を応援していた。

富永は初戦のシリア戦では18得点を記録しながら、得意の3Pシュートは7本試投で2本成功。3P成功率は28.6％と低迷した。

広瀬が東京のスタジオから応援した2戦目のイラン戦は、チームが敗れながらもチーム最多22得点を記録。3Pシュートも9本試投で5本成功。3P成功率は55.6％と上昇した。

1次リーグ最終戦となったグアム戦も広瀬はスタジオから応援。この試合でもチーム最多の20得点。3Pシュートは7本試投で4本成功。3P成功率は57.1％とイラン戦よりも上昇した。

ネットでは「ジンクス継続中だねｗ」「やっぱりすずちゃんが見てる富永は決める」「すずちゃんが応援すると富永の調子が上がる」「すずちゃんが見てると富永覚醒」「このあとの試合もすずちゃんに見守ってもらおう！」などの声が上がった。

23年のW杯では広瀬が会場で観戦していると富永の3P成功率は41％。広瀬が来場してないと3P成功率が28％というデータも残っている。