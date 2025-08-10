¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¡¢µ´»¦Ââ¤ËµëÎÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯8·î6Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¦BellaÑ¯Ñ¯¤Ï¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤¬ºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¿Í¡¹¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤äÇ®¤¤ÀïÆ®ÉÁ¼Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤ÊÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ¦ÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¯¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µ´»¦Ââ¤Î¡ØÃì¡Ù¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¹â¹»À¸¤«¤éÂç³ØÀ¸ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤Ïµ´¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿Åö»þ13ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å2Ç¯´Ö¤Î½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ15ºÐ¤Çµ´»¦Ââ»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´ü¤Î²æºÊÁ±°ï¡Ê¤¢¤¬¤Ä¤Þ¤¼¤ó¤¤¤Ä¡Ë¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡Ê¤Ï¤·¤Ó¤é¤¤¤Î¤¹¤±¡Ë¡¢·ª²ÖÍî¡Ê¤Ä¤æ¤ê¡Ë¥«¥Ê¥ò¤â¤Û¤ÜÆ±Ç¯Îð¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÃì¤¿¤Á¤â¼ã¤¯¡¢²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¡Ê¤È¤¤È¤¦¤à¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤Ï¤ï¤º¤«14ºÐ¡¢êµÃì¡¦¸ÕÄ³¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¡Ë¤·¤Î¤Ö¤Ï18ºÐ¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Ï20ºÐÁ°¸å¤Ç¤¢¤ê¡¢3¿Í¤ÎºÊ¤ò»ý¤Ä²»Ãì¡¦±§¿ñÅ·¸µ¡Ê¤¦¤º¤¤¤Æ¤ó¤²¤ó¡Ë¤Ç¤µ¤¨¤Þ¤À23ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Î´äÃì¡¦ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡Ê¤Ò¤á¤¸¤Þ¤®¤ç¤¦¤á¤¤¡Ë¤Ç¤â27ºÐ¡£ÊÌ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢µ´»¦Ââ¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ì¤À®Ç¯¤Þ¤¿¤ÏÀ®¿ÍÄ¾¸å¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê»ùÆ¸Ï«Æ¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸ø¼°ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À±ºÂ¤ÎÆÃÄ§¤ÈÀ³Ê¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£Ãº¼£Ïº¤Ï³ªºÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤·»¤Ç¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÁ¡ºÙ¡¢Â¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Åá¤òÈ´¤¤¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£»³ÍÓºÂ¤ÎËå¡¦Ç©Æ¦»Ò¡Ê¤Í¤º¤³¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¤ÎÀ±ºÂ¤é¤·¤¤¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¼«À©¿´¤Ç¿Í¤ò½±¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ËÇ·½õ¤È±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¤¤ç¤¦¤¸¤å¤í¤¦¡Ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê²´µíºÂ¤ÎÀ¼Á¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ¡Ê¤«¤ó¤í¤¸¤ß¤Ä¤ê¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾ðÇ®Åª¤ÊÁÐ»ÒºÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®»þ¤â´¶¾ðÉ½¸½¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸«»ö¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ±ºÂ¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
µ´»¦Ââ¤ÎµëÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öµ´»¦Ââ¤ÎÆþÂâ»î¸³¹ç³ÊÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«2¡¥5³ä¤Ç¡¢ÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï·±Îý¡¢Ìë¤Ïµ´¤È¤ÎÀïÆ®¤ÇÉÔÌ²ÉÔµÙ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¤Ì³¤Î¤¿¤Ó¤ËÉé½ý¤¢¤ë¤¤¤Ï½Þ¿¦¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Å»ö¤ÎÂÔ¶ø¤Ï°ìÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Øµ´»¦Ââ¸«Ê¹Ï¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ²¼µé¤Ç¤¢¤ë¡Øâ£¡Ê¤ß¤º¤Î¤È¡Ë¡Ù¤Î·îµë¤ÏÌó20Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î¿·Â´Âç³ØÀ¸¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂçÀµ»þÂå¤ÎÊª²Á¿å½à¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î¹âµë¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØÃì¡Ù¤Þ¤Ç¾º³Ê¤¹¤ì¤ÐµëÍ¿¤Ë¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë´õË¾³Û¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Îû¹ö¤È´ÅÏª»û¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£´ÅÏª»û¤¬ÍÑ¤¤¤ë¡ØÎø¤Î¸ÆµÛ¡Ù¤Ï¡¢Îû¹ö¤Î¡Ø±ê¤Î¸ÆµÛ¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï»Õ¾¢¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÄ¹Åá¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÁà¤ë²ÚÎï¤ÊÆ°¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÆÃ¤Ë¡ØÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤Ç¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Îµ»¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
ÆüÎØÅá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öµ´»¦Ââ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÆüÎØÅá¤ÏÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇºà¤Ë¤Ï¡ØÍÛ¸÷»³¡Ù¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤¿àÏ¡¹Èìº½Å´¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¤Ò¤µ¤Æ¤Ä¡Ë¤ÈàÏ¡¹Èì¹ÛÀÐ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¤Ò¤³¤¦¤»¤¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤òÄ¹Ç¯µÛ¼ý¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Ê¶âÂ°¤Ç¤¢¤ë¡£Ãº¼£Ïº¤¬Åá¤òÀÞ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹ÝïÄÄÍ·Ö¡Ê¤Ï¤¬¤Í¤Å¤«¤Û¤¿¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Û¤ÉÅÜ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Åá¤Î¿Ï¤Ë¡Ø°µ´ÌÇ»¦¡Ù¤È¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃì¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂâ»Î¤¬Åá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É÷Ãì¤ÎÄï¡¦ÉÔ»àÀî¸¼Ìï¡Ê¤·¤Ê¤Å¤¬¤ï¤²¤ó¤ä¡Ë¤Ï½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÈáÌÄÖÙ¤Ïº¿¤Ç·Ò¤¤¤ÀÉà¤ÈÎ®À±¿î¤È¤¤¤¦ÇË²õÎÏ½Å»ë¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Îû¹ö¤¬¿©¤Ù¤¿ÊÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ÇÎû¹ö¤ÏÎó¼ÖÆâ¤Ç°ìµ¤¤Ë13¸Ä¡Ê¸¶ºî¤Ç¤Ï11¸Ä¡Ë¤ÎÊÛÅö¤òÊ¿¤é¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø¼°ÀßÄê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØµíÆéÊÛÅö¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ßÌý¤Èº½Åü¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿µíÆù¡¢Æ¦Éå¡¢¥Í¥®¤Ê¤É¤òµÍ¤á¤¿¡¢¤¹¤¾Æ¤É÷¤ÎÂçÀµ»þÂå¤ÎÄêÈÖÊÛÅö¤Ç¤¢¤ë¡£¹ë²÷¤Ë¿©¤¹Îû¹ö¤Î»Ñ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÛÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
ÅáÃÃÌê¤ÎÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅáÃÃÌê¤¿¤Á¤Î´é¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤¬ÏÄ¤ßÌÜ¤¬¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³ê·Î¤ÊÉ½¾ð¤ÎÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÌ±Â¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø²ÐÃË¡Ê¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¡ËÌÌ¡Ù¤Ç¡¢º×¤ê¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¬¤Î»úÈý¡¢¸«³«¤¤¤¿ÌÜ¡¢ÆÍ¤½Ð¤¿¸ý¸µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¸ý¸µ¤Ï¤«¤Þ¤É¤Î²Ð¤ò¿á¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë²Ð¤ò°·¤¦ÃÃÌê¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Í·³Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØµÈ¸¶Í·³Ô¡Ù¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¸øÇ§¤Î´¿³Ú³¹¤Ç¤¢¤ë¡£¸µ¤ÏÆüËÜ¶¶ÉÕ¶á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÐºÒ¤ÈÀ¯ºö¤Ë¤è¤êÀõÁð¤ÎÆüËÜÄéÃÏ¶è¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£°ÜÅ¾¸å¤Ï±Ä¶Èµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ìë´Ö±Ä¶È¤âµö²Ä¤µ¤ì¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï2ËüÄÚ¤òÄ¶¤¨¤ëÉßÃÏ¤Ë¿ôÀé¿Í¤ÎÍ·½÷¤¬Æ¯¤¯ÆüËÜºÇÂç¤ÎÀÖÀþÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½îÌ±¤«¤éÉð»Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢µð³Û¤Î¶â¤¬Æ°¤¯ÈË²Ú³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ´»¦Ââ¤ÎÀ©Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ØÏÂÍÎÀÞÃï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÀ¾ÍÎ¼°¤ÎÉþÁõ¤¬½ù¡¹¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÂçÀµ»þÂå¤ÎÉþÁõÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ðµ´»¦Ââ¤ÎÀ©Éþ¤Î¾åÃå¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¤Ë»÷¤¿Î©¤Á¶ß¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥×¥í¥¤¥»¥ó·³Éþ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¼È¾¿È¤Î¥º¥Ü¥ó¤ÏÏÂÉ÷´ó¤ê¤ÎµÓå«ÉÕ¤¤Î¸Ó¤Ç¡¢Â¸µ¤Ï²¼ÂÌ¡¢¤µ¤é¤Ë±©¿¥¤ÏÏÂ¼°¤Î¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ´»¦Ââ¤¬»º²°Éß¡Ê¤¦¤Ö¤ä¤·¤¡Ë²È¤Î»äÀßÉôÂâ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éð»ÎÆ»Àº¿À¤ò»ý¤Ä·õ»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìµ¸Â¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö´¶¤È¿ï»þÊÑ²½¤¹¤ë¹½Â¤¤ÎÀßÄê¤¬¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤Ê»ë³ÐÅªÇ÷ÎÏ¤È·àÅª¤Ê±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌµ¸Â¾ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¾ì½ê¤¬¼Âºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¤Ë¤¢¤ë¡Ø°²¥ÎËÒ²¹Àô ÂçÀîÁñ¡Ù¤À¡£´ÛÆâ¤ÏÌÚÂ¤¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À³¬ÃÊ¤ÈÂ¿ÁØ¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÌµ¸Â¾ë¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Ï»°Ì£Àþ¤ÎÀ¸±éÁÕ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌµ¸Â¾ë¤òÁà¤ëÌÄ½÷¡Ê¤Ê¤¤á¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
Ãº¼£Ïº¤éÆ±´ü5¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡Ø¸Þ´¶¡Ù¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Ãº¼£Ïº¤ÏÓÌ³Ð¤¬±Ô¤¯¡¢µ´¤ÎÆ÷¤¤¤äÀïÆ®Ãæ¤Î¡Ø·ä¤Î»å¡Ù¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¡£Á±°ï¤ÏÄ°³Ð¤ËÍ¥¤ì¡¢¿Í¤Èµ´¤Î²»¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ËÇ·½õ¤Ï¿¨³Ð¤ËÄ¹¤±¡¢¶õµ¤¤Î¿¶Æ°¤ÇÅ¨¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ê¥ò¤Ï¤Î²Ö¤Î¸ÆµÛ¤ÎºÇ½ª±üµÁ¤Ï¡¢¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿»ëÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤òÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ÆµÛË¡¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¸¼Ìï¤Ïµ´¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç°ì»þÅª¤Ëµ´¤ÈÆ±Åù¤ÎºÆÀ¸ÎÏ¤ÈÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸Þ´¶¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ç½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½½Æóµ´·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹Í»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ´ÉñÄÔÌµ»´¡Ê¤¤Ö¤Ä¤¸¤à¤¶¤ó¡Ë¤È¤½¤ÎÇÛ²¼¡¦½½Æóµ´·î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¾å¸¹¤Î°í¡¦¹õ»àÌ¶¡Ê¤³¤¯¤·¤Ü¤¦¡Ë¤Ï¡Ø¹õ»àÉÂ¡Ê¥Ú¥¹¥È¡Ë¡Ù¤È°ì»ú°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸Ëá¡Ê¤É¤¦¤Þ¡Ë¤Ï¸ÆµÛº¤Æñ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ØÇÙ·ë³Ë¡Ù¡¢¾å¸¹¤Î»²¡¦àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡Ë¤Ï¡ØÀÖ¤â¤¬¤µ¡Ù¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ìµ»´¼«¿È¤Ï¡¢¼«¸ÊÁý¿£¤·Â³¤±¤ë¡Ø´â¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¡¢Ìµ¸Â¤ËÊ¬Îö¤·¡¢µ¼ÂÖ¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´âºÙË¦¤Î¤è¤¦¤Ëº¬Àä¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¶²¤í¤·¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀßÄê¤ÎÎ¢¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿±£ÓÈ¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë