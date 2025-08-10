長友佑都が釜本邦茂氏へ追悼の意

FC東京は8月10日に行われたJ1リーグ第25節の鹿島アントラーズ戦に0-1で敗れた。

日本代表DF長友佑都は右サイドバックでフル出場を果たし、90分間サイドで上下動を繰り返し、決定的なクロスを送ったが、ゴールにはつながらなかった。

試合後のミックスゾーンで「やっているサッカーには手ごたえを感じています。やっているサッカー、自分たちが目指すサッカーはこの状態で続けて、積み重ねたい。でも、最終的に決められるところで決めきれない、その緩さだったりは突き詰めないと上にはいけない」と、自分たちの取り組みに自信を見せつつ課題を上げた。

好パフォーマンスを見せていたが、自身でもコンディションの良さは感じとっている。「W杯もありますし、ここでタイトルを取るという目標もある。インテルの時代の全盛期の状態の自分に戻ってきているし、それをピッチの上で証明できるように頑張ります」と、FC東京と日本代表でのさらなる活躍を誓った。

この試合前には、日本代表の先輩でもある元日本代表FW釜本邦茂氏が81歳で亡くなったというニュースが日本列島に流れた。かつて釜本氏は自身の選ぶ歴代日本代表ベストイレブンで、現役選手としてはFW三浦知良と長友の2人を選出していた。

そんな長友は、日本代表最多得点記録保持者「日本代表の道をつくってくださった方ですし、僕を含めて、その道を辿って世界に羽ばたいていきました。本当に偉大な選手であり、人であったと思いますし、感謝をもってこれから日本代表として世界で活躍して、結果を残せるように頑張っていきます。ご冥福をお祈りします」と、故人を偲んだ。（河合 拓 / Taku Kawai）