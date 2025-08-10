【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富永が絶品３Ｐ→ホーキンソン両親が大興奮

日本を代表するスリーポイントシューターが圧巻のショットを決めた。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の富永啓生が、鋭いステップワークから、リズミカルなスリーポイントを決めるとアリーナからは大歓声。キャプテンを務めるジョシュ・ホーキンソンの両親も若き才能の活躍ぶりに歓喜した。

アカツキジャパンは8月10日、FIBAアジアカップのグループフェーズ3節でグアム代表と対戦。前節と同じく富永のショットタッチが冴え渡る。

とりわけ圧巻だったのが、12ー7とリードして迎えた第1クォーターの残り4分58秒。テーブス海、吉井裕鷹を経由して富永の元にボールが通る。馬場雄大のマークについていたタクミ・サイモンが、スイッチしてシュートをブロックしようと飛び込むが、これを読んでいた富永は、ボディフェイントで完全に無効化。フリーな状況を作り出して、最後は大きな弧を描いたシュートがネットへと吸い込まれた。

この美しいシュートにアリーナからは歓声が上がる。さらに、中継映像は今大会で馬場と並んで日本のキャプテンを務めるホーキンソンの両親（いずれも元プロバスケ選手のネルズさんとナンシーさん）を映し出すと、両者ともにシュートに大興奮のリアクションを見せた。

ABEMAの解説を務めた辻直人（群馬クレインサンダーズ）は「1本目決めると彼はノってくる」とさらなる爆発への期待を口にした。同じく解説を務めた藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）は「ちゃんとタフショットなんですが、富永選手はあれをタフショットと感じないんでしょうね」と技術の高さに舌を巻いた。

またABEMAのコメント欄では、ファンたちが反応。「このリズムが富永の間合いなんだろうな」「今日も絶好調だ！」「トミーのシュートは毎度美しい」「なんでこれが入るんだろうかw」「確かにこれはタフショットだと思うけど簡単に決めるな」「今日も3ポイントマシーンです」と称賛の声が寄せられた。さらに「ホーキンソンのパパとママまた来てたw」「タカちゃんファミリーも大興奮」「お父さんめっちゃ喜んでたw」「我が子のことのように喜ぶタカちゃんファミリー」とホーキンソン家族へのコメントも並んだ。

この日の富永は22分13秒のプレータイムで、チームトップとなる20得点をマーク（3試合連続の二桁得点）。スリーポイントシュートは7本中4本を沈め、成功率57.14%と高いスタッツを残した。

なお、アカツキジャパンは102ー63でグアムを下し、グループ2位で決勝トーナメント進出となった。まず8月12日の準々決勝プレーオフでは、韓国かレバノンと対戦予定。日本が54年ぶりのアジア王座に輝くためには、富永の爆発が不可欠だ。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

