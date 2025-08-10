【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）

【映像】大谷、40号特大弾→カッコよすぎる“確信歩き”

8月9日（日本時間8月10日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が披露した確信リアクションが話題となっている。

5回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第3打席。この打席で大谷は、ブルージェイズ先発のクリス・バジットに対し、外の際どい球には手を出さずにボール先行、3-1、バッティングカウントで迎えた5球目、外へと投じられた138km/hのシンカーに、コンパクトな軌道ながらも力強いスイングで捉えると、打球は凄まじい快音を響かせながら、センター方向に向かって高々と高速で伸び上がる特大の飛球に。すると、この“秒で着弾”を確信させるこの一打に、打った大谷自身も手応え十分といったところか、打席に立ったままで打球方向を眺めたあとで、ゆっくりと確信歩きをスタート。

すると、そのまま伸び続けた打球は、ほどなくセンターバックスクリーンへと着弾。打球速度107.8マイル（約173.5km/h）、飛距離417フィート（約127.1メートル）、今季第40号となるこの特大弾は、ドジャースに貴重な追加点をもたらす一発となった。一時期の不調はどこへやら、このところ急速にその状態を上げつつあるなかで飛び出した大谷の一発に、ファンからは「すげえw」「神々しい」「カッコよすぎる」「なんなんこのホームラン」「そりゃ確信するわ」といった様々な反響が巻き起こることに。

8月3日（日本時間4日）に行われたレイズ戦でマルチヒットをマークした大谷は、その後、徐々に調子を上げると、翌4日（同5日）からのカージナルスとの3連戦で、11打数4安打1本塁打2打点と調子を上げ、前日のブルージェイズとの初戦では5打数3安打で、久々となる猛打賞。そしてこの日は目の覚めるような一発と、その状態を急上昇させている感も。ここからシーズン終盤に向かって優勝争いも激化していくと予想されるだけに、その打棒への期待はより高まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）