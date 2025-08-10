◇明治安田J1リーグ第25節 町田2―0神戸（2025年8月10日 町田GIONスタジアム）

FC町田ゼルビアは首位・神戸を2―0で撃破し、J2時代の23年4月以来となる6連勝でクラブのJ1記録を更新した。FW相馬勇紀（28）が1―0の前半36分に追加点となる今季8得点目。試合後の取材エリアでは、母校・早大サッカー部の偉大な先輩、釜本邦茂さんを追悼した。

「早大ア式蹴球部のレジェンド。釜本さんが貢献してくれた日本サッカーをさらに自分たちが盛り上げて、もっともっと人気になるように頑張りたい」

釜本さんの訃報に際して試合前には黙とうがささげられ、全選手が喪章をつけてプレーした一戦。最大の見せ場は1―0の前半36分だ。ペナルティーエリア手前左から右足で強烈ミドルシュートを放った。「喪章をつけてプレーし、そして点を取れて本当に良かった」。追悼ゴールで思いを寄せた。

釜本さんとの直接的な面識はないというが、早大ア式蹴球部の意思は受け継がれている。「活躍することで天国で喜んでくれるんじゃないかな」。偉大な先輩が築いてきた日本サッカーの歴史を今後もつないでいく。