シンガー・ソングライターの椎名林檎（46）が10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。子供から仕事のアドバイスを受けていることを明かした。

椎名は、現在24歳の長男、小学6年生の長女、小学3年生の二男の3人の母。ライブ演出では、子供たちがナレーションを担当するのが恒例になっているという。

番組では実際のナレーション映像も公開され、MCの山崎育三郎から「ナレーションで“僕がアドバイスすることもある”っておっしゃっていましたけど？」と尋ねられると、椎名は「“いきなり歌詞を書こうとしてない？ママ？”って言われたんです」と、子供からの作詞アドバイスを明かした。

さらに、「（シンガーソングライターの）AIちゃんの楽曲を手がけていたときに、“AIちゃんの口癖とかを他の紙に書かないとダメだよ”みたいな。“いきなり歌詞をメロディーにはめようとするんじゃなくて、内容をまとめた紙、歌詞を書く紙、僕は分けるけどね”って言われて」と熱血指導を受けたことも話す。

スタジオが温かな笑いに包まれると、椎名は「AIちゃんの口癖か！なるほど！って思って。よく指導されてます」と明るく語った。