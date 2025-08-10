静岡県在住の30代女性・Yさんには、忘れられない話がある。

今は亡き祖母から幼いころに聞かされた、Yさんがまだ生まれる前にあった出来事だ。

＜Yさんからのおたより＞

私が産まれるよりも前の話です。

田舎に住む祖母が葛飾に住む私の両親の元へ来て、姉と兄を連れて近所に出た時の話です。

祖母は土地勘がない場所で、幼稚園児2人と迷子になってしまいました。

もう一度出会えたら...

母曰くあまり遠くまでは行っていなかったそうですが、祖母には右も左も分からず......。困っていたタイミングで孫たちも泣き出し、途方に暮れていたそうです。

そんな時、困っている祖母を見て声をかけてくれた女性がいたんだとか。

その方のおかげで3人は家の近くまで帰ることが出来たといいます。

祖母からこの話を聞いたのは、私がまだ幼い頃です。「もう一度出会えたらありがとうと伝えたい」と言っていました。

祖母は既に天寿を全うしており、その方に伝えることは出来ませんでしたが、どこかで私が代わりに「ありがとう」と伝えたいとずっと覚えています。



