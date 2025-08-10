◇明治安田J1リーグ第25節 岡山3―0G大阪（2025年8月10日 パナソニックスタジアム吹田）

岡山がG大阪に3―0で快勝した。木山隆之監督（53）は筑波大から1994年にG大阪入りしたプロ第一歩のクラブ。当時の監督が釜本邦茂さん。指揮官として恩返しできた白星になった。

岡山は前半10分に右サイドをMF藤田息吹（34）が突破。そのまま左足でシュートを放った。藤田のシュートに合わせてゴール前に詰めていたFW岩渕弘人（27）がジャンプしたが、その右足に当たってゴールが決まった。ほぼ藤田のゴールだが「いやぁブチだと思っていました。自分のゴールじゃなかったけど、嬉しかったです。またあれば…」とJ1初ゴールを持ち越しても素直に岩渕を讃えた。

岩渕は「J1初ゴールでしたからね。アピールしました」とニヤリ。36分にはFW江坂任（33）のヒールパスを受けて反転しながら右足シュート。「態勢が悪かったので強くは蹴られなかった。結果、あんな形で入って良かった」と笑顔。G大阪DF中谷進之介（29）の右足に当たってコースが変わってゴールに転がった。木山監督は「ブチは一発出れば続く。この次も期待したい」と17日にホームで迎える2位・柏戦に期待を込めた。

日本代表のMF佐藤龍之介（18）は守備の人だった。前半はG大阪のFWウェルトン（28）の個人技に対応し、後半はFW山下諒也（27）のスピードに脅かされた。「スピードとフィジカルの対応で守備に追われました。でも、チームのやるべきことができて勝てたので。ボールを持てませんでしたが、勝っていたので」と役割に徹して満足気だった。