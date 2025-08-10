RIKU、ビルボードライブでソロ公演第2弾
THE RAMPAGEのボーカル・RIKUが、ビルボードライブにてソロ公演＜RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour＞を開催することが発表された。
今回のソロ公演は、11月25日の大阪公演および12月1日の東京公演にて、それぞれ2公演ずつ、計2都市4公演の開催を予定している。
クラブ空間が生み出す唯一無二の音の世界に浸る、プレミアムなショーになるだろう。
◆ ◆ ◆
この度、『聖地』Billboard Liveにてライブをさせていただくこととなり、歌手として、1人の音楽好きとして、この上なく幸せに感じております。
ですが、私の力ではなく周りのスタッフの方々のサポート、何より日頃より応援してくださる皆様、そしてBillboard Liveの関係各位の皆様のお心遣い故だと思っております。
心から感謝しております。
ありがとうございます！！
憧れ続けた夢のステージ、全身全霊で挑みます。
僕の全てを詰め込みます。
見てくださる皆様に後悔はさせません。
ソロシンガーRIKUとしてのありのままの姿を届けます！
是非お越しくださいませ！
会場にてお待ちしております。
◆ ◆ ◆
＜RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour＞
【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)
2025/11/25(火)
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
【ビルボードライブ東京】(1日2回公演)
2025/12/1(月)
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
■メンバー
RIKU(THE RAMPAGE)
その他未定
■チケット料金
【大阪】
BOXシート \21,300-(ペア販売)
S席指定 \10,100-
R指定席 \9,000
カジュアル \8,500- (1ドリンク付き)
【東京】
DXシートDuo \22,400-(ペア販売)
Duoシート \21,300-(ペア販売)
DXシート カウンター \11,200-
S指定席 \10,100-
R指定席 \9,000-
カジュアル \8,500- (1ドリンク付き)
■発売日
2025/9/25(木)正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)
2025/10/2(木)正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびプレイガイド(e+・ぴあ)にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録(無料)が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。(https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照)
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/