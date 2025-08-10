THE RAMPAGEのボーカル・RIKUが、ビルボードライブにてソロ公演＜RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour＞を開催することが発表された。

今回のソロ公演は、11月25日の大阪公演および12月1日の東京公演にて、それぞれ2公演ずつ、計2都市4公演の開催を予定している。

クラブ空間が生み出す唯一無二の音の世界に浸る、プレミアムなショーになるだろう。

◆ ◆ ◆

この度、『聖地』Billboard Liveにてライブをさせていただくこととなり、歌手として、1人の音楽好きとして、この上なく幸せに感じております。

ですが、私の力ではなく周りのスタッフの方々のサポート、何より日頃より応援してくださる皆様、そしてBillboard Liveの関係各位の皆様のお心遣い故だと思っております。

心から感謝しております。

ありがとうございます！！

憧れ続けた夢のステージ、全身全霊で挑みます。

僕の全てを詰め込みます。

見てくださる皆様に後悔はさせません。

ソロシンガーRIKUとしてのありのままの姿を届けます！

是非お越しくださいませ！

会場にてお待ちしております。

◆ ◆ ◆