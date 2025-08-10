ミノンのヘアシャンプーで敏感肌キッズも安心♡リンス不要の泡タイプ新登場

子どもの成長に伴って、ヘアシャンプー選びも悩みどころ。そんなママ・パパに朗報です♡敏感肌ケアブランド「ミノン」から、リンス不要で泡タイプの「ミノンリンスがいらない薬用ヘアシャンプー」が新発売！製薬会社の皮膚科学に基づいたやさしい処方で、お子さまのデリケートな髪や頭皮をやさしくケア。忙しいお風呂時間もこれ1本でスムーズに♪

お子さまの髪と頭皮をやさしくケア

「ミノンリンスがいらない薬用ヘアシャンプー」は、植物性アミノ酸系洗浄成分を配合。泡タイプだから手のひらで泡立てる必要がなく、小さなお子さまの髪にもムラなくなじみます。

からまりやすい髪も1本でさらっとまとまり、毎日のバスタイムがもっと快適に。さらに、頭皮の汗臭やかゆみ・フケを防ぐ有効成分を配合し、肌のバリア機能を守りながら洗えるやさしさも魅力です♪

敏感肌へのやさしさが詰まった処方

開発の背景には、ベビー用洗浄料からキッズ用への切り替えニーズが。特に「低刺激」「泡で出てくるタイプ」が重視されており、本製品ではその声にしっかり応えています。

弱酸性・無香料・アレルギーの原因物質を極力カットし、皮膚科学に基づいた低刺激処方で仕上げました。泡切れもよく、すすぎもスピーディー。家族みんなで使えるやさしさがうれしい♡

毎日のシャンプーがもっとラクに

忙しい日々の中でも、泡タイプでリンス不要なのは嬉しいポイント。自分で洗い始めたばかりのお子さまでも使いやすく、パパママの負担も軽減してくれます。

ベビー用からの切り替えや、家族と同じアイテムを使いたいキッズにもぴったりの1本です。髪と頭皮の健康を守りながら、ふんわりまとまるヘアへ導きます。

ミノンの泡シャンプーで家族のバスタイムを快適に♡

敏感肌に寄り添うブランド「ミノン」から誕生した泡タイプのキッズ用ヘアシャンプーは、洗浄力とやさしさを兼ね備えた頼れる一本。

植物性アミノ酸系洗浄成分を使用し、頭皮の汗臭やかゆみも防ぎながら、うるおいを守ってしっとりと洗い上げます。

リンス不要で泡切れも良く、毎日のシャンプータイムがラクになること間違いなし♪お子さまの“はじめての本格シャンプー”に、ぜひ選んでみて。