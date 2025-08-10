Çö°Å¤¤Éô²°¤Ç¥³¥Ã¥½¥ê¡ÄµÈÀ¥ÈþÃÒ»ÒàÈëÌ©á¹ðÇò¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤½¤ó¤ÊÎ¢µ»¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÈ¯¸«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤ªåºÎï¡×
¡ÖÎ¢µ»¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤Ç¹ðÇò
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(50)=Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È=¤¬¤³¤Ã¤½¤êÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÁ°È±¤Î¡¢¡¢¤Ò¤ß¤Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼«»£¤êÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡ÖºÇ¶á¤Î»ä¤ÎÈ±·¿¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ëºÝ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ëÁ°È±¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢º¸Â¦¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çö°Å¤¤¼¼Æâ¤Ç´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ì¤êÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Î¢µ»¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°È±ÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âÈþ¿Í¤ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë´ó¤»¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÈ¯¸«¤È»×¤Ã¤ÆÄà¤é¤ì¤¿¤éµÈÀ¥¤µ¤ó¡ÊÈþ½÷¡Ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÎ¢µ»¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤ªåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£