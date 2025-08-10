¡Ö¤Û¤ó¤Þ»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¡©¡×ÎëÌÚÊ¡¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà¤´ÂÐÌÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤¬2¿Í¡×
2¿ÍÊÂ¤ó¤Çà¥Þ¥ë¥â¥ê¥À¥ó¥¹á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÊ¡(21)¤ÈàÁÐ»Ò¤Î·»á¤ÎÂÐÌÌ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½!?¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖINI¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖÎëÌÚÊ¡¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸åÆ£°ÒÂº(26)¤ÈÎëÌÚ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÎëÌÚ¤¬»ÒÌò»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2011Ç¯)¤Îà¥Þ¥ë¥â¥ê¥À¥ó¥¹á¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ªËÜ²È¤ÈËÜ²È¡ª¡ª¾Ð¡×¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤¬2¿Í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡ÖÊÂ¤Ö¤ÈËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¤¹¤®¾Ð¡×¡ÖÁÐ»Ò¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥³¥é¥Ü¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£