全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１０日、剣道や相撲など、計５競技が４県で行われた。

◇

鳥取県米子市で行われた重量挙げ男子８９キロ級トータルで、昨年元日の能登半島地震で同居の祖母（当時７８歳）を亡くした珠洲市の石川県立飯田高３年橋本侑大選手（１８）が、３位に輝いた。

橋本選手は、足元から一気に頭上まで持ち上げる「スナッチ」で１２０キロ、一度胸まで持ち上げてから頭上に挙げる「クリーン＆ジャーク」で１４８キロを記録した。

祖母の倉指みち子さんは、地震で倒壊した近所の親戚宅の下敷きになった。元日は誕生日で、家族らに祝ってもらった後に１人で初詣に出かけたところだった。橋本選手も自宅が全壊したが、少しずつ気持ちに整理をつけながら練習を続け、昨年の総体では学校対抗で準優勝。「今年こそは、ばあちゃんに優勝の報告をしたい」とスクワットやデッドリフトなどで下半身を重点的に鍛えてきた。

試合後、橋本選手は「優勝には届かなかったが、トータルの自己ベストを更新でき、やりきれた」と語った。

▽男子８９キロ級スナッチ 〈４〉橋本（飯田）１２０キロ

（３、４位と７、８位は試技の成功順による）

▽男子８９キロ級ジャーク 〈３〉橋本（飯田）１４８キロ

（５、６位は試技の成功順による）

▽男子８９キロ級トータル 〈３〉橋本（飯田）２６８キロ（スナッチ１２０、ジャーク１４８）