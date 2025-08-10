全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１０日、剣道や相撲など、計５競技が４県で行われた。

北海道勢は、重量挙げ男子８１キロ級で士別翔雲の中遥陽選手（３年）が初優勝した。前日の男子７３キロ級では、同校の石川英虎選手（３年）も優勝しており、同校で２階級制覇となった。

「次はお前だぞ」前日優勝の石川選手に発奮…８１キロ級の中選手

中選手が競技を始めたのは、小学６年の時に石川選手に誘われたのがきっかけ。ずっと同じチームで、高校１年の夏には石川選手に自身の自己ベストを追い抜かれ、直後に奮起して自己新記録を４キロ更新するなど、互いに切磋琢磨（せっさたくま）してきた。

前日には、優勝した石川選手から「次はお前だぞ」と言われ、「やってやる」と力がみなぎった。結果、自己ベストも更新して堂々の優勝を飾った。

「大満足の結果。２階級制覇という約束も果たせた。とにかくうれしい」と笑顔だった。

◇…重量挙げ…◇

▽男子８１キロ級スナッチ 〈１〉中遥陽（士別翔雲）１２１キロ

▽男子８１キロ級ジャーク 〈２〉中（士別翔雲）１４４キロ

▽男子８１キロ級トータル 〈１〉中遥陽（士別翔雲）２６５キロ（スナッチ１２１、ジャーク１４４）