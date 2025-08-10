　プレミアリーグの開幕を告げるFAコミュニティ・シールドが10日に行われる。日本時間23時のキックオフを前に、前年度リーグ王者・リバプールと前年度FAカップ王者・クリスタル・パレスの先発メンバーが発表された。

　日本代表のMF遠藤航(リバプール)はベンチスタートで、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は先発入り。リバプールはMFフロリアン・ビルツやDFジェレミー・フリンポンといった新加入選手も先発リストに名を連ねている。

<出場メンバー>

リバプール

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 11 モハメド・サラー

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 19 ハービー・エリオット

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 50 ベン・ドーク

FW 73 リオ・ングモハ

クリスタル・パレス

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 2 ダニエル・ムニョス

DF 3 タイリック・ミッチェル

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 20 アダム・ウォートン

MF 18 鎌田大地

FW 7 イスマイラ・サール

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 59 リオ・カルディネス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 22 オドソンヌ・エドゥアール