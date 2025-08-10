リバプールvsクリスタル・パレスのコミュニティ・シールドスタメン発表!! 鎌田大地が先発入り、遠藤航はベンチスタート
プレミアリーグの開幕を告げるFAコミュニティ・シールドが10日に行われる。日本時間23時のキックオフを前に、前年度リーグ王者・リバプールと前年度FAカップ王者・クリスタル・パレスの先発メンバーが発表された。
日本代表のMF遠藤航(リバプール)はベンチスタートで、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は先発入り。リバプールはMFフロリアン・ビルツやDFジェレミー・フリンポンといった新加入選手も先発リストに名を連ねている。
<出場メンバー>
リバプール
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 50 ベン・ドーク
FW 73 リオ・ングモハ
クリスタル・パレス
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 18 鎌田大地
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 59 リオ・カルディネス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
