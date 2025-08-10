【大雨警報】長崎県・雲仙市に発表 10日22:34時点
気象台は、午後10時34分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を雲仙市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を島原市に発表しました。さらに洪水警報を雲仙市に発表しました。
長崎県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では10日夜遅くまで、南部では11日明け方まで、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くに警戒
■島原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 10日夜遅く
■大村市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■平戸市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■壱岐市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
10日夜遅くに警戒
■雲仙市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
■東彼杵町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■佐々町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 60mm
■新上五島町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 11日未明