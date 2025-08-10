【8/11〜8/17の運勢】8月3週目の運勢はどうなる？SUGARさんが贈る12星座占いをチェック！

isutaでは今週も、SUGARさんが贈る週間占いを配信。2025年下半期の占いも公開しているので、ぜひ併せてチェックしてくださいね♡

今週の星座占いを全文読みたい方はこちらをタップ



熱狂の後の落ち着き



今週のおひつじ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおひつじ座は、熱狂しているか、落ち着いているか、そのいずれかだけで終わるのではなく、細やかな調整を行って両者のバランスを取っていこうとするような星回り。

よい詩の書き手というと、明晰な頭脳の持ち主というだけではダメで、ちょっと頭がいかれてるくらいの方が不思議な詩、すなわち、いわくいいがたい詩が書けるのではないかと思われがちです。しかし、それなりに詩を書く経験を重ねてきた人であれば、必ずしもそうとも言い切れないということがよく分かるはず。あなたもまた、熱狂と落ち着きのうち、特に後者の条件を満たすために自己のうちの突き放すべき部分を見定めていくべし。

続きはこちらから



かなしみを添ふるはらわた



今週のおうし座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおうし座は、みずからの震えをそっと受け止めてくれる器を見出していこうとするような星回り。『戦慄のかくも静けき若楓』（原民喜）という句のごとし。若葉の葉脈のうすい影、風に擦れるかすかな葉音――それらの内に、どこか死の気配が潜んでいることに気付いたとき、作者は「叫ぶ」でも「慄然とする」でもなく、むしろ静かな呼吸のうちに、音もなく、体温が奪われていくように感じたはず。あなたもまた、「世界の気配がこれまでとどこか違って感じられる」といったようなかすかな気配の察知や、その身体レベルでの反応を受け止め、きちんと咀嚼していくべし。

続きはこちらから



情念太郎



今週のふたご座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のふたご座は、神聖不可侵とされてきた幻想領域に客観的なツッコミをもって斬り込んでいこうとするような星回り。心理学者の岸田秀は、中学時代に（実際にはお金を借りてないのに）友だちにお金を返したくてたまらなくなる強迫神経症にかかり、突発的なうつ感情にも苦しんだ経験から、独学でフロイトの精神分析を学び、自分の症状の原因が母子関係にあるとわかるや否や症状が劇的に消失するというユニークな背景を持ち、その経験を隠すことなくむしろたびたび言及していったことで知られています。一般的にフロイトの主な業績と言えば、一に無意識の発見、次に幼児性欲および成人の性の抑圧の発見などが挙げられますが、岸田によれば彼の一番重要な発見はむしろ「家族こそが神経症や人格障害の原因だと見破ったこと」にあるのだと言います（『心はなぜ苦しむのか』1999）。あなたもまた、他責思考や復讐心にのめり込むのではなく、ただ「許さないという態度を持する」ことができるかが問われていくでしょう。

続きはこちらから



行脚すること



今週のかに座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のかに座は、見通しが立たない中でそれでも先へ進んでいくための決心を固めていこうとするような星回り。『暗闇の目玉濡（ぬら）さず泳ぐなり』（鈴木六林男）という句のごとし。この句が「戦後」という先の見えない未知の時間を、それでも生きて進んでゆくことを比喩的に表しているのだとすれば、「目玉濡らさず」という表現が意味するところもおのずと定まってきます。すなわち、混濁の時代の闇へと身体ごと飛び込みながらも、決して意識を溺れさせず、冷たく乾いたまなざしを保ちながら、手探りで生きてゆくのだ、という断固たる決意表明に他ならないはず。あなたにとっても、やはり何かしら先を見据えた上での決意表明をしていくことがテーマとなっていくでしょう。

続きはこちらから



謎の前に立て！



今週のしし座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のしし座は、「畏怖」は敵ではなく、魂の深呼吸であるということを、改めて思い出していくような星回り。現代における道徳的な処方箋の候補は、かつてのような自然現象そのものというより、人間がみずから作り出した「人工の彗星」―AIというブラックボックス、気候変動というブーメラン、バイオテクノロジーという禁断の果実の前で、再び身を震わせつつあります。そうした「人工の彗星」の脅威に耐えるための唯一のワクチンとなるのは、おそらく自らを震わせる「大いなる外部」を見失ったり、排除するのでなく、それと共に生きるだけの感受性と文化を取り戻していくことに他ならないはず。あなたもまた、人工世界に埋没するのではなく、「大いなる外部」にいかに感覚を開いていけるかがテーマとなっていくでしょう。

続きはこちらから



すぽぽぽぽん！



今週のおとめ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおとめ座は、整然と表面を美しく繕っている「現実」を攪乱していこうとするような星回り。『ただならぬ海月ぽ光追い抜くぽ』（田島健一）という句のごとし。句の合間に二度出現する「ぽ」は、もちろん文法的には何の意味も持たない擬音・擬態語の断片であり、意味的にも音的にも宙空に放り出されたままです。しかし、この「ぽ」が不可思議な余韻を一身に引き受けることで、句全体を俳句らしく締めているフリをしつつ、逆に底なしの空白をひらいているように感じられます。あなたもまた、意味に届かずこぼれ落ちる「ぽ」が世界の本体を攪乱させるように、ある種のちゃぶ台返しを試みていきたいところです。

続きはこちらから



捨てきれない幻想



今週のてんびん座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のてんびん座は、深い、解消しきれぬ恨みが確かに息づいていることへの自覚を深めていくような星回り。人が自尊心というものを深く自覚するのは、多くの場合、それを不本意な形で挫かれた時かもしれません。挫けた野望が浅いものであれば、ただ悲しみに打ちひしがれて終わるか、時の経過の中で自然と癒されていくはず。しかし、もしそれが深く自分自身の魂と結びついた切なる願いであったなら、自分自身でも知らなかったような尋常ではないバイタリティーの源となって、本人を深い所から突き動かしていくことがあるのではないでしょうか。あなたもまた、敗北と累積の中から自然に起きあがってくる「悪」の力のバイタリティーに目覚めていくべし。

続きはこちらから



引いて祓う



今週のさそり座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のさそり座は、終わらない問いをそっと引き出しては、そのまわりを撫でていこうとするような星回り。『象の背を箒で掃いて終戦日』（大木あまり）という句のごとし。この句はどこかしら滑稽さを孕んでいますが、その滑稽味こそが、戦争と理不尽な死、命令に従うことしかできなかった大多数の人びとといった巨大な事実に対する、かろうじての人間的な応接なのだとも言えるのではないでしょうか。あなたもまた、「歴史の大きな背」のぬくもりに触れつつも、あくまで知らぬふりをして埃を掃き続けていきたいところです。

続きはこちらから



縁の下の力持ち



今週のいて座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のいて座は、あえて人が怖がる領域に立ち、みなが嫌がる仕事を引き受けていこうとするような星回り。八月というのはもともと疫病や死が蔓延する季節でもあり、各地で行われる夏祭りもまた忌まわしく思われる不浄な「穢れ」を祓うためのものでした。そして、歴史的にはこうした「穢れ」とセットになってきたのが差別や賤視でもあった訳ですが、民俗学者の小松和彦は『鬼がつくった国・日本〜歴史を動かしてきた「闇」の力とは〜』において、「忘れてはならないのは、非農業民がすべて賤民であったわけじゃない」のだと述べています。あなたもまた、かつて「鬼」と呼ばれた存在にどこかで通じるところが出てくるかも知れません。

続きはこちらから



異様に明るくなる瞬間



今週のやぎ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のやぎ座は、生と死の境界でしか見えてこないような光景に接していこうとするような星回り。『火のやうな月の出花火打ち終る』（石橋秀野）という句のごとし。ここでは花火の「終り」とは、一夜の落着であるばかりでなく、生の終焉に他ならない。歓声はもう聞こえず、ただ火のような赤い月だけが、最後の夏の夜を見届けている。外界の賑やかさと内なる静けさが、「この場所、この一瞬」にこれほど凝縮し、見事な対比をあらわした句が他にあるだろうか、とそう思わずにはいられません。あなたもまた、静かで、熱く、そして抗いがたい光景を目に焼きつけていきたいところです。

続きはこちらから



歳をとってから凄く美しい絵を描くために



今週のみずがめ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のみずがめ座は、正しくあるよりも、生き生きとしてあることを優先していこうとするような星回り。「正しさ」や「真理」がある種の強い強制力を発揮するのを目の当たりにすることが、最近とみに増えてきたように思います。しかし、こういう時勢だからこそ、命題やそれを成立させる言葉というのは、きわめて人為的に構成されたものだということは覚えておくべきでしょう。つまり、命題とは否定を受容することができ、疑問文への変換を容易に認めることで操作に適しており、その意味で、事物のように客観的に見える答え（科学的な証明）はすぐに安心しようとする人間の心が作り出した人為的な産物に過ぎないのだとも言えます。あなたもまた、これまで自分がはまり込んできた古い目的を破壊したり、怠けたり、新たな別の目的を作ったりしてみるといいでしょう。

続きはこちらから



闇路を歩く



今週のうお座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のうお座は、確かに自分自身のうちに起こってしまった「哀哭（あいこく）」を受け入れ、向き合い直していこうとするような星回り。『或る闇は蟲の形をして哭けり』（河原枇杷男）という句のごとし。闇はただ音を発しているのではなく、悲しんでいる、ないし痛みを引き受けている。しかも、その悲しみや痛みは、闇の中に形をもって現れてしまうほどの強度を持っているのだと言います。あなたもまた、形をもった闇の声を聞き、内なる闇と向き合っていくことがテーマとなっていくでしょう。

続きはこちらから

isuta恋愛占い（毎月1日、15日朝10時更新）https://isuta.jp/uranai/lovefortuneisuta週間占い（毎週日曜日夜22時更新）https://isuta.jp/uranai/horoscopeisutaの運勢グラフ（毎月1日朝8時更新）https://isuta.jp/uranai/fortunegraph2025年下半期の運勢をタップしてチェック✓