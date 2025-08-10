7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさん（21）が10日、メンバーの仲川瑠夏さん（28）、真中まなさん（26）とモバイルバッテリーレンタルサービスのキャンペーンイベントに登場。なりたい理想の人物像を明かしました。

今年でデビュー3周年を迎えたFRUITS ZIPPERは、8月2日と3日の2日間、『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-』を開催しました。

ライブの感想を聞かれた早瀬さんは、「ライブ自体は結構長かったんですけど、やっている本人からしたらあっという間に終わってしまって、本当に心からすごく楽しめたなって思いました」と振り返ると、「今年もあと5か月くらいしかないので、ライブも結構あったりするので、あと残り少しみんなで頑張りたいなと思います」と意気込みを語りました。

また、12月に22歳の誕生日を迎える早瀬さん。どんな22歳になりたいか聞かれると、「人として尊敬できるような人間でありたいなと思っているので、同い年の22歳の子たちだったりとか、私より年下の子たちに、“こういう22歳に私もなりたいな”と思ってもらえるような誇れる22歳になりたいです」と今後の目標を明かしました。

3人が登場したのはモバイルバッテリーのレンタルサービス『ChargeSPOT』の『”U22割“キャンペーン発表会』。FRUITS ZIPPERは全国キャンペーンのアンバサダーを務めています。