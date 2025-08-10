長年連れ添った夫婦でも、すべてをさらけ出すのはなかなか難しいもの。SNS上では「へそくり」以外にも、夫に「内緒にしていることがある」という声が多く聞かれます。世の妻たちが隠している「ちょっとした秘密」とは、一体どんなものなのでしょうか。

「夫が泊まりの出張の日は…」

やはり多いのは「お金」に関する秘密。へそくりは序の口で、「貯金ゼロと言いつつ、実はしっかりためています」「相続額を少なく伝えてる」など、さまざまな工夫をこらしているようです。中には「株でこっそり利益を得ている」という声もありました。

「ちょっとしたぜいたく」を内緒にしている人も多く、「夫が泊まりの出張の日はご褒美タイム。霜降りステーキの背徳感がクセになってやめられない」「友達とのビュッフェが恒例化してしまった」などの声が。一度覚えた内緒の美食は、なかなか手放せないのかもしれません。

また、「高めの服やコスメは旦那に黙って買ってる」「内緒の宅配の受け取りは、夫の不在時間を指定」など、バレずにおしゃれを楽しんでいるとの声も多く上がっていました。

ダイエットの進捗や体重をごまかすのも内緒の定番ネタの一つ。「体重をちょっとだけサバ読んでる」「ダイエット中と言いながら、夫のいない昼にこっそりお菓子をつまむのが楽しみ」など、見た目にまつわる秘密もありました。

家事のサボり癖を隠している人も意外と多いようで、「夫が帰宅するまでソファでゴロゴロ」「夫が帰宅したタイミングで“私も今帰ったところ”と演技してる」など、バレない範囲でゆるく暮らす人もみられます。

他にも「アイドルへの課金が思った以上に膨らんでる」「実家に帰ると見せかけて、子どもとテーマパークに直行」など、秘密の楽しみ方は十人十色。夫に内緒にしていることは意外とバリエーション豊かです。

もしかすると夫婦円満のカギは、ほんのちょっとの“秘密”にあるのかもしれませんね。あなたにも「夫に内緒にしていること」ありますか？