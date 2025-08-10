気象台は、午後10時28分に、洪水警報を上天草市、天草市、苓北町に発表しました。

熊本、阿蘇、天草・芦北地方では、11日夕方まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報

11日明け方にかけて警戒





■八代市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■荒尾市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■玉名市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■山鹿市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■菊池市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■宇土市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■上天草市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mmピーク時間 11日未明□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■宇城市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■阿蘇市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■天草市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mmピーク時間 11日未明□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■合志市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■美里町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■玉東町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■南関町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■長洲町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■和水町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■大津町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■菊陽町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■南小国町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■小国町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■産山村□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■高森町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■西原村□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■南阿蘇村□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■御船町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■嘉島町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■益城町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■甲佐町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■山都町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■氷川町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■苓北町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mmピーク時間 11日未明□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒