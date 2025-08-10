【洪水警報】熊本県・上天草市、天草市、苓北町に発表 10日22:28時点
気象台は、午後10時28分に、洪水警報を上天草市、天草市、苓北町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・上天草市、天草市、苓北町に発表 10日22:28時点
熊本、阿蘇、天草・芦北地方では、11日夕方まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■荒尾市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■玉名市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■山鹿市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■菊池市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
■宇城市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■阿蘇市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■天草市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
■合志市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■美里町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■玉東町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■南関町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■長洲町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■和水町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■大津町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■菊陽町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■南小国町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■小国町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■産山村
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■高森町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■西原村
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■南阿蘇村
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■御船町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■嘉島町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■益城町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■甲佐町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■山都町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■氷川町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒