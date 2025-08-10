TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後10時28分に、洪水警報を上天草市、天草市、苓北町に発表しました。

熊本、阿蘇、天草・芦北地方では、11日夕方まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■八代市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■荒尾市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■玉名市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■山鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■菊池市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒

■宇城市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■阿蘇市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■天草市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒

■合志市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■美里町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■玉東町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南関町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■長洲町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■和水町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■大津町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■菊陽町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南小国町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■小国町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■産山村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■高森町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■西原村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南阿蘇村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■御船町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■嘉島町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■益城町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■甲佐町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■山都町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■氷川町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒