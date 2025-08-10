お願い！ 在庫残っててぇぇッ！【セリア】お値段以上に使えそう♡「110円バッグ」

おしゃれも実用性も欲しい夏のバッグ選び。そんな時にチェックしたいのが【セリア】の110円バッグです。プチプラながら、光沢や素材感が上品でお値段以上に見えるデザインばかり。ちょっとしたお出かけからレジャーシーンまで活躍する、夏コーデに自然に馴染むバッグを紹介します。

光沢感がポイントのメッシュトート

【セリア】「メッシュトートバッグ（ブラック・グレー）」\110（税込）

シルバーグレーのメッシュ素材が涼しげなトートバッグ。ほんのりとした光沢があり、しっかりとしたハリ感も高見えを叶えてくれそうです。25cm × 30cmのサイズにマチが10cmあるので、収納力もあり中身を整理しやすいのも魅力。普段使いにはもちろん、タオルや飲み物を入れてビーチに持って行くのにもぴったり。季節感がありつつも品よく持てる、プチプラとは思えないクオリティのバッグです。

外ポケット付きで便利なミニショルダー

【セリア】「ショルダーバッグ 外ポケット付 オーロラ」\110（税込）

白地にオーロラのワンポイントが映えるショルダーバッグ。ファスナー付きのメイン収納に加え、携帯が入る外ポケットも備わっており、貴重品の管理にも重宝しそうです。近所へのお出かけやフェスなどにも活躍する予感。オーロラのさりげない光沢が夏のコーデに映え、シンプルなスタイルのアクセントにもなります。機能面とデザイン性を兼ね備えた、お値段以上のバッグです。

上品カラーのシャイニートート

【セリア】「シャイニートートバッグ」\110（税込）

落ち着いたアンバーカラーが印象的なトートバッグ。ギラつきすぎない程よい光沢が大人らしさを引き立てます。サイズは25cm × 18cm、マチ8cmと自立して置けるのも便利なポイント。600mlのペットボトルが2本入る容量です。上品なカラーで日常にも取り入れやすく、実用性とデザインのバランスが魅力です。

スポーティすぎないメッシュサコッシュ

【セリア】「メッシュサコッシュ（ブラック・グレー・モカ）」\110（税込）

モカとグレーの落ち着いた配色が大人っぽいサコッシュ。メッシュ素材で夏らしさもありながら、スポーティになりすぎないカラーが魅力です。ショルダーは長さ調節が可能で、スタイルに合わせて変えられるのも嬉しいポイント。シンプルなコーデにも自然に馴染み、アクセントとして取り入れるだけで季節感のある装いに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu