気象台は、午後10時23分に、大雨警報（浸水害）を大分市に発表しました。

中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■大分市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■別府市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜遅く





■中津市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日明け方にかけて警戒■日田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■竹田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 10日夜遅く■豊後高田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 70mmピーク時間 11日未明■宇佐市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 70mmピーク時間 11日未明■由布市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜遅く□洪水警報11日明け方にかけて警戒■姫島村□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 70mmピーク時間 11日未明■九重町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■玖珠町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒