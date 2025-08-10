気象台は、午後10時18分に、洪水警報を西海市（江島・平島を除く）に発表しました。

長崎県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜遅く





■佐世保市（宇久地域を除く）□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くに警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くに警戒■諫早市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 90mmピーク時間 10日夜遅く■大村市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く■平戸市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く■壱岐市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒■西海市（江島・平島を除く）□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く□洪水警報【発表】10日夜遅くに警戒■東彼杵町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く■佐々町□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜遅くに警戒1時間最大雨量 60mm■新上五島町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 90mmピーク時間 11日未明