気象台は、午後10時18分に、洪水警報を西海市（江島・平島を除く）に発表しました。

長崎県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くに警戒

■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■大村市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■平戸市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■壱岐市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒

■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くに警戒

■東彼杵町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■佐々町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　60mm

■新上五島町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　11日未明