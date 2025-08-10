上手い！旗手怜央が見事な今季初ゴール！昨季33発の前田大然は好機逸。セルティックは２−０快勝で開幕２連勝！山田新が途中出場でデビュー
８月10日に開催されたスコットランドリーグ第２節で、日本人４選手を擁する４連覇中のセルティックが、昨季５位のアバディーンと敵地で対戦した。
前田大然が左ウイング、旗手怜央が左インサイドハーフで先発。今夏に加入した山田新はベンチスタート、同じく新戦力の稲村隼翔はベンチ外となった。
開始８分にアウシシュに鋭いミドルシュートを浴びるが、38歳のレジェンド守護神シュマイケルの好守で凌ぐ。
迎えた27分、アーセナルから加入して６年ぶりにセルティックに復帰したティアニーが挙げたクロスに、ニグレンが上手くボレーで合わせ、幸先良く先制に成功する。
１−０で前半を終えると、52分に昨季33ゴールを挙げた前田が低いクロスに反応。ダイレクトで鋭いシュートを放つが、GKミトフの正面に飛ばしてしまい、モノにできない。
それでも66分、ペナルティエリア手前でパスを受けた旗手が、絶妙なシュートでクロスバーに当てながらもゴールに叩き込み、貴重な追加点を奪う。
その直後にイダに代え、山田を投入。川崎フロンターレから加入した25歳は海外デビューとなった。
終盤にかけて危ないシーンも作られるが、シュマイケルを中心とした堅守で決して得点は許さず。２−０のままタイムアップの笛を聞いた。
５連覇を目指すセルティックが開幕２連勝を果たすと同時に、昨季のスコティッシュカップ決勝でPK戦の末に敗れたアバディーンにリベンジを果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
前田大然が左ウイング、旗手怜央が左インサイドハーフで先発。今夏に加入した山田新はベンチスタート、同じく新戦力の稲村隼翔はベンチ外となった。
開始８分にアウシシュに鋭いミドルシュートを浴びるが、38歳のレジェンド守護神シュマイケルの好守で凌ぐ。
１−０で前半を終えると、52分に昨季33ゴールを挙げた前田が低いクロスに反応。ダイレクトで鋭いシュートを放つが、GKミトフの正面に飛ばしてしまい、モノにできない。
それでも66分、ペナルティエリア手前でパスを受けた旗手が、絶妙なシュートでクロスバーに当てながらもゴールに叩き込み、貴重な追加点を奪う。
その直後にイダに代え、山田を投入。川崎フロンターレから加入した25歳は海外デビューとなった。
終盤にかけて危ないシーンも作られるが、シュマイケルを中心とした堅守で決して得点は許さず。２−０のままタイムアップの笛を聞いた。
５連覇を目指すセルティックが開幕２連勝を果たすと同時に、昨季のスコティッシュカップ決勝でPK戦の末に敗れたアバディーンにリベンジを果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介