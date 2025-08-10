【J１第25節】町田に敗れた神戸が首位陥落、鹿島がFC東京に競り勝ち、岡山はガンバに３発完勝！
Jリーグは８月10日、J１第25節の６試合を各地で開催した。
町田は神戸と対戦。中山雄太と相馬勇紀の得点で２−０の勝利を収め、６連勝を飾った。鹿島はFC東京に１−０で競り勝つ。田川亨介が挙げた１点を守り抜いた。柏は湘南に２−０で快勝。スコアラーは小屋松知哉と中川敦瑛だ。
この結果、鹿島が首位に再浮上し、柏が２位にランクアップ。前節まで首位に立っていた神戸は３位に転落した。
京都は名古屋に２−１の逆転勝ち。岡山はG大阪を３−０でくだし、広島対清水は０−０のスコアレスドローで決着した。
J１第25節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月９日開催分
横浜FC １−２ 浦和
東京V １−０ 横浜FM
川崎 ２−５ 福岡
▼８月10日開催分
広島 ０−０ 清水
柏 ２−０ 湘南
FC東京 ０−１ 鹿島
町田 ２−０ 神戸
名古屋 １−２ 京都
G大阪 ０−３ 岡山
▼８月11日開催分
C大阪 19:00 新潟
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
