¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡´ñÈ´È±·Á¤ÇÉ½¾´¼°½ÐÀÊ¤Î¾×·âÍýÍ³¡¡ÎÓ½¤»á¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê»È¤¤¤Å¤é¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¡×
¡¡ÇÐÍ¥¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤äÈ±·Á¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥À¥®¥ê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥óÌÓ¡¢4¥«½ê·ë¤Ó¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê´¢¤ê¾å¤²¡¢ÀÖ¥á¥Ã¥·¥å¡¢»³Â±É÷¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤È¡¢´ñÈ´¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ò´Þ¤ó¤À4¥«½ê·ë¤Ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¡¦ÎÓ½¤»á¤¬¡Ö¤É¤ì¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤³¤Î4¥«½ê·ë¤Ó¤Ï»÷¹ç¤¦¤È¤«¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡4¥«½ê·ë¤Ó¤Ç½Ð¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö4¥«½ê·ë¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Æ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢ÎÓ»á¤â¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê»È¤¤¤Å¤é¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦È¿¹³¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈ±·Á¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤â¤¦20Ç¯Á°¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤â¤¦»þ¸ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Î®¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ï¤ä¤ê¤È¤«¤¬À¨¤¯·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤º¤Ã¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÂçÂ¿¿ô¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£