¡Ú£×£Á£Ö£Å¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¡¸ÑÇì¤ËÇÔ¤ì¥ì¥¸¡¼¥Ê²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡Ö¤³¤ì¤Çº»ÌïÍÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëà°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»á¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¡Ö£×£Á£Ö£Å¡×¤ÎÄºÅÀ¡¦¥ì¥¸¡¼¥Ê²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë£×£Á£Ö£Å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Ã£Á£Ô£Ã£È¡¡£Ô£È£Å¡¡£×£Á£Ö£Å¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¾åÃ«¤ÏµÜºêÍÈÞ¤ò·âÇË¤·¡¢Æ±Ç¯£±£±·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤È£²´§²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¸¡¼¥Ê²¦ºÂ¤ò£´ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¡££Ö£µÀï¡Ê£±£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î£Ã£Á£Ô£Ã£È¡¡£Ô£È£Å¡¡£×£Á£Ö£Å¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¸ÑÇì¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÎ¾¼Ô¤Ï¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£·ä¤ò¤Ä¤¤¤¿¾åÃ«¤¬¸ÑÇì¤ò¾ì³°¤Ë½³¤êÈô¤Ð¤·¡¢¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â´éÌÌ¤òÆ§¤ßÉÕ¤±Ä©È¯¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¸ÑÇì¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼Ï¢ÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÀãÊø¼°¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤òßÚÎö¤·¹¥Ä´¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¸ÑÇì¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆ¬ÆÍ¤¤ò¤¯¤é¤¦¤È¾åÃ«¤Î°Õ¼±¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸ÑÇì¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·è¤á¤¿¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¼°£Ä£Ä£Ô¤ÇÇ¾Å·¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤«¤éµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÑÇì¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸Âç¤¤¯¤ÆÍè½µ¶âÍËÆü¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤è¡©¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¾¡£¾åÃ«¤Ò¤¶¤Þ¤º¤±¡£±Ê±ó¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¥Ð¡¼¥«¡×¤È¼«¿È¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤òÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾åÃ«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÑÇì¤Ï¸ÑÇì¤Ç£×£Á£Ö£Å½êÂ°¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Îº¹¤¬½Ð¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Çº»ÌïÍÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Öº»ÌïÍÍ¤«¤é¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆ²¡¹¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤«¤é£×£Á£Ö£Å¤Ë»²Àï¤·»Ï¤á£±Ç¯´Ö¤Ç½êÂ°Á´Áª¼ê¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡££±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾åÃ«¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬£±£²£°¿Í¤Î²ñ¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç£×£Á£Ö£Å¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»²Àï¤·»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤ò¸«¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²´§²¦¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥àºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡Öº£Æü¥Ù¥ë¥È¤¬£±ËÜ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡Ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹õ¤¯¸÷µ±¤«¤»¤Æ¡¢Ã¯¤â¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡×
¡¡¾åÃ«¤Îº£¸å¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£