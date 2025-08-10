「あれは予兆だった？」突然の別れ…二度と目を覚まさない夫に妻が思うこと【ママリ】

夫が急死し、突然の別れに茫然自失状態のリコロコ(@ricoroco.2019)さんのフォロワーさん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『「当たり前」を失った朝』第2話をごらんください。

思えば夫に異変を感じた瞬間がありました。それは、結婚し、わが子を授かりマイホームも購入。夫は仕事で昇進し、順風満帆だったころ。ほぼワンオペで育児に向き合うなか、夫の変化に気づきますが…。

夫は朝早くから出勤し、帰宅は深夜。慣れない育児にワンオペの日々でも、夫婦で支え合っているようすが伝わってきました。



激務な夫の小さな異変に気づいたフォロワーさん。この小さなきっかけが、まさか大きな変化につながるとはこのとき思いもしなかったのですね。家族の急な病にすぐに気づくのは思いのほか難しいのかもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）