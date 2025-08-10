

＝LOVE「内緒バナシ」MVサムネイル

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。先日、＝LOVE、≠ME、≒JOYが夏に届けるスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることが発表されたが、その第一弾として8月22日で配信リリースされる＝LOVEの新曲 『内緒バナシ』 のMusic Videoが10日公開された。

【動画】公開された＝LOVE『内緒バナシ』Music Video

新曲 『内緒バナシ』 は、メンバーの大谷映美里がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったPOPなラブソングに仕上がっている。Music Videoは縦型で制作され、夏祭りを舞台に、どんどん近くなる2人の関係を描いたストーリー仕立ての作品に仕上がっている。＝LOVEメンバーのキュートな浴衣姿と振付も印象的。

10月8日には、19thシングルの発売が発表されており、9月6日からは広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」（全8都市16公演が発表済）の開催も控えている。