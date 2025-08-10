バスで倒れ119番通報「今、何週？」救助者が妊婦だと気付いた理由｜妊娠中救急車で運ばれた話【ママリ】

妊娠13週のころ、バス通勤中に体調不良になり救急車で運ばれたkiki・妊娠⌇育児記録漫画(@kiki_life.s)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妊娠中救急車で運ばれた話』第4話ごらんください。

その日は季節の変わり目ということもあって気温差が激しく、服装選びも大変でした。朝からつわりがひどかったものの、仕事のためバスに乗り込みますが、中は混んでいて蒸し暑い状態。気分が悪くなってしまったkikiさんは降車直前に倒れて…。

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

©kiki_life.s

kikiさんが妊婦だと知り、すぐに救急車を呼んでくれた乗客の方たち。身に着けることに気が引けていたマタニティーマークのおかげで、迅速な対応をしてくれました。優しい方たちがいてくれて本当によかったですよね。



しかし安心したのもつかの間、「結構血が出ている」と聞きあ然とするkikiさん…。妊婦の出血は不安ですよね…。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）