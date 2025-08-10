宇都宮競輪のG1「第1回女子オールスター競輪」は10日、最終日12Rで決勝戦が行われ、佐藤水菜が捲って2着に5車身差をつける圧巻の走りで完全優勝。昨年の競輪祭女子王座戦からG1は4連続Vで、ガールズケイリン初の快挙となるグランプリスラム（全G1＋ガールズグランプリ制覇）を達成した。

9年連続ファン投票1位の児玉碧衣（30＝福岡・108期）は6着に終わった。

最終1コーナーで仲沢春香を叩いて主導権。ただ、最終バックで佐藤にスピードの違いで置いていかれると、最後は直線で失速した。

児玉は「（1コーナーは）あそこで粘ったところで仕方ないし行った。4コーナーで踏み直す力が残っていなかった。（佐藤とのスピードの違いは）そこはもうずっとそうなんで…。出し切れず終わってないので、そこはいいけど…」と唇をかんだ。

今後に向けて聞かれると「今回3日間いいところなしだった。また頑張ります」と絞り出した。

▼久米詩（2着）思った以上に余裕があった。スイッチできたところは良かったが、脚力がなかった。

▼柳原真緒（3着）自力の選手に脚を使わせたかった。佐藤さんにスイッチできれば良かったが…。

▼仲沢春香（4着）周回で焦ってしまった。行ってやる気持ちはあったが出てから流し過ぎてしまった。

▼小林莉子（5着）佐藤さんの加速が異次元だった。回転が追いつかない。課題がハッキリ見えた。

▼太田美穂（7着）たらればだけど、突っ張れば良かったかな。組み立てミスだったがリベンジしたい。