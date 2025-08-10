１０日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３０回「人まね歌麿」が放送された。

ラストが不穏。雷鳴が鳴り響き、大雨が降る中、一橋治済（生田斗真）が濡れながら舞う。よくないことが起こる時に登場する浄瑠璃人形もカットイン。くるくるとターンをし、地面を叩いた治済は笑みを浮かべ、顔をぬぐう。天に手を伸ばし「時は…来た！」と狂気をにじませて高笑い。田沼意次（渡辺謙）には利根川決壊の一報が入る…。

公式インスタグラムでは演出担当の言葉として「『治済はこの世でただ一人この雨を好機と捉えた人。誰の目も気にせず喜びを表現してほしい』と伝え、一発勝負の本番に臨みました。生田斗真さんには会心の姿を見せていただけました」とつづられている。

ネットは騒然。Ｘでは「しかし、一橋治済の雨の舞は怖すぎる」「一橋版 雨に唄えば 不穏さしかなくて、あーた、もう風邪引いて大人しくしてらしたら？としか思えなかった」「雨の中で舞う一橋治済と人形……物騒でしかない…と思ったら、利根川決壊とか…天候まで操るんかい！」「一橋治済、呪術師か？傀儡の代わりに舞って天変地異起こしてるのか？雨は先に降ってる。舞ったら洪水になったとしか思えん。」などの声が並んだ。