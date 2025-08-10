卓球・ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ横浜大会第４日（１０日・横浜ＢＵＮＴＡＩ）――男女シングルス準々決勝が行われ、男子で世界ランキング４位の張本智和（トヨタ自動車）は向鵬（中国）を４―２で破り、準決勝に進んだ。

戸上隼輔（井村屋グループ）は世界選手権覇者の王楚欽（中国）に屈した。女子は早田ひな（日本生命）が陳幸同（中国）に２―４で敗れ、大藤沙月（ミキハウス）も敗退した。

早田にとっては、蟻（あり）地獄にのまれていくような感覚だったかもしれない。

相手は今年５月に行われた世界選手権の準々決勝で完敗するなど、ここまで４戦勝ちなしの陳幸同。この日は出だしから躍動感のあるプレーで２ゲームを連取したが、同時に不気味さも感じていた。「（相手に）見られているな、という感じがあった」。予感は的中し、３ゲーム目からは陳が逆襲。堅い守りの前に、早田は持ち味の強打や速攻がいなされ、手詰まりになる場面が目立ち始めた。そして、羽をもがれるように徐々に失速し、敗れた。

ただ、世界選手権では通用しなかったラリーで、序盤は互角以上に戦えた実感がある。まだしびれが出ることもあるが、昨年のパリ五輪で痛めた左腕も気にせず振れるようになってきた。「今日は自分を全て解放できた。久しぶりにやりたいことができた」。まだ強くなれる手応えを得られたなら、価値ある敗戦だった。（工藤圭太）

張本智は逆転４強

熱戦を制した張本智は「ずっと苦しい中、４ゲーム目を取れたのがポイントだった」と振り返った。ゲームカウント１―２の劣勢で、「１球ずつ戦術を変えた」。台上の技術で上回る相手に対し、ラリー戦を仕掛けたり、緩急をつけたりするなど、多彩な攻めを展開。ここを奪い返すと、さらに２ゲームを連取して勝負を決めた。「中国の地力のある選手に勝てたのは自信になる」。地元の国際大会で、日本のエースが意地を見せた。

戸上「（世界選手権覇者の中国・王楚欽に敗れ）最後まで何もできずに終わってしまった。不完全燃焼で、まだまだ技術も戦術面も大きな差を感じる」