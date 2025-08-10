¹ÎÍ¹â¹»¡¢Éô°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ËÀâÌÀ¡¡¹»Ä¹¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¹â¤Ï10Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤ÎÆ±¹â¤ØÌá¤Ã¤ÆÉô°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤ÏÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤·¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á´Éô°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤éÌó250¿Í¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³«¤¡¢º®Íð¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖSNS¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î³È»¶¤ÏÌäÂê¤À¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«ÁáµÞ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ËÙ»á¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤äÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡£¡Ö³Ø¹»¤¬»öÂÖ¤Î±£ÊÃ¤äâä¾®²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£