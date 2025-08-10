ºòÇ¯44ºÐ¤Ç½Ð»º¡ÖÄ¹ÃË¤¬Êú¤Ã¤³¥Þ¥ó¤Ë¡Ä¡×°æ¾åÏÂ¹áà¥Þ¥ÞÊ³Æ®áÅê¹Æ¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡Ö¹ø¡¢¥¯¥·¥ã¤Ã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¡×
¾Ð´é¤ÎÅê¹Æ¤â¡Ö9¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯7·î¡¢44ºÐ¤Ç¤Î½Ð»º¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åÏÂ¹á¤Îà°é»ùÊ³Æ®áÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö9Ô¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄ¹ÃË¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÊú¤Ã¤³¥Þ¥ó¤ËÊÑ¿È¡¡»ä¤Î¹ø¤¬¤â¤¦ºÕ¤±¤½¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿°æ¾å¡£¸ø³«¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö2»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤é¤ÌÍÆ»Ñ¤Ø¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¹ø¡¢¥¯¥·¥ã¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¹øºÕ¤±¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2012Ç¯¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÈÓÄÍ·ò¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£44ºÐ¤Ç¤Î¹âÎð½Ð»º¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£