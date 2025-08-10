元サッカー日本代表GK本並健治氏（61）と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）夫妻が10日、それぞれのインスタグラムを更新。この日、死去したことが明らかになった1968年メキシコ五輪銅メダリストで、日本サッカー界を代表するストライカーとして活躍した釜本邦茂さん（享年81）を追悼した。

本並氏は釜本さんとの2ショットを投稿し「プロに導いて頂いた監督 ご冥福をお祈りします」としのんだ。

丸山も「私が代表のときに、団長で帯同してくれてそのときに他の選手よりも、私にアドバイスしてくれたり、ご飯を食べ終わった後にはトレーナーさん部屋でよく釜本さんのマッサージをしてたり、とにかく可愛がってもらった。私のことをマル〜と呼ぶのは釜本さんくらい笑」と釜本さんとの思い出を回想。

「そして、本並さんもガンバ時代にお世話になっていたので、よく釜本さんの話を聞いていた。今日は朝から二人で釜本さんの話をしながらも、やはり悲しいね。て話してました。

本並さんは数年前に会った時には元気だったからと言いながらすごくかたを落としていました」とつづった。

続けて「優しくていつもユーモアがあって、大好きな人でした。ゆっくり休んでください。ご冥福をお祈り致します」と悼んだ。