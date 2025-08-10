第１０７回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）が１０日、部内の暴力行為事案などを巡ってＳＮＳで誹謗（ひぼう）中傷が拡散されている事態を受けて大会出場を辞退した。

甲子園大会途中の不適切事案による辞退は春夏通じて初めて。７日の１回戦で選手は硬い表情で試合に臨んでおり、２回戦で対戦予定だった津田学園（三重）を始め、戸惑いも広がっている。

広陵の堀正和校長は１０日、兵庫県西宮市内で記者会見し、出場辞退に至った経緯を説明した。一問一答は次の通り。

――辞退の理由は。

「（部内での暴力事案について）ＳＮＳでの反響が大きく、（第三者委員会の調査）結果が出ていない事案についても誹謗中傷がある。（部員以外の）生徒も登下校中に誹謗中傷を受けたり、追いかけられたりし、寮も爆破予告を受けた。生徒や教職員、地域の方々の命を守ることが最優先と考えた。大会運営に大きな支障をきたし、高校野球の名誉、信頼を大きく失うことにもなりかねない」

――辞退に至った経緯は。

「昨日（９日）、理事会を開いて決断した。生徒の進路、人生がかかっており、慎重に慎重を期して決断した」

――辞退を知った選手の様子は。

「（選手全員に）辞退を強いなければならず、苦渋の決断だった。これから子供たちのケアも考えていく。辞退は昨晩伝えた。失意のどん底にいる」

大会本部からは激励の言葉

――大会本部の反応は。

「『学校として考えるべきところをしっかり考え、さらにまた頑張ってほしい』と激励の言葉をいただいた」

大会に出場して良いと

――ＳＮＳ上では誹謗中傷めいた投稿もある。

「ＳＮＳでは事実と異なり、臆測に基づく内容があり、生徒の写真なども投稿されている。関係のない生徒への誹謗中傷や加害の予告も見受けられる」

――大会前ではなく、１試合を終えて辞退を決断した。

「大切な生徒に関わることなので第三者委員会に委ね、その結果を待っている状況。新たな事実が出ればすぐ報告するが、そうしたものがない中、大会に出場して良いと判断した」

――中井哲之監督から辞任の申し入れはあったか。

「まず野球部の運営体制や環境をきちんと調査したい。その間は指導から外れてもらう。本人も承諾している」