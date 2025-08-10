※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

妻を精神的に追い詰めた夫は、自らの過ちに気づき、実家に戻った妻へ誠心誠意謝罪。妻は再び傷つけられたら即離婚を条件に再構築を決意します。夫はサプライズで新居を贈ろうと決め、1人で住宅展示場を訪れます。案内役の女性スタッフ・河田と、こだわり満載の家づくりに胸を膨らませますが、河田の甘い視線と手の温もりに心が揺れます。妻の出産目前、夫は河田と家の細部を詰めている間に距離を縮め、やがて関係は裏切りへと発展。そして、迎えた妻の出産の日──。



■夫は産後に到着し…

■出産の立ち合いに遅れた理由はまさかの…■「もう帰って」妻の真意とは…出産後、ようやく病院に姿を見せた夫。顔を見せるのは久しぶりで、「仕事が忙しくて」と苦しい言い訳を口にしますが、実際は新居の引き渡しに立ち会っていたために遅れたのでした。しかもその後、彼は河田と裏切り行為に走っていたのです…！そんなことなど知る由もないはずの妻ですが、冷たく「今、両親に離婚届を出しに行ってもらっている」と告げるのでした。(まるき八郎)