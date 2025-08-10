◇アジアカップ 1次リーグB組 日本102ー63グアム（2025年8月10日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の最終戦でグアム（同88位）と対戦した。富永啓生（24＝レバンガ北海道）と西田優大（26＝三河）が大活躍。100点ゲームでグアムに大勝し、1次リーグ2位通過を決めた。12日の準々決勝進出戦の相手は、A組の韓国VSレバノンの結果次第で決定する。

「本当に40分間、選手たちが集中していた」

トム・ホーバスHCは安どの表情で試合を振り返った。

この1年間で3度目となるグアムとの対戦。前半から富永と西田の3Pシュートが絶好調。19点リードで折り返した。ハーフタイムには「後半の出だしが大事」と指示をして、選手たちを送り出したという。

結果的には100点ゲームの大勝。チーム全体では3Pシュートを50本試投で20本成功。3P成功率は目標である40％に到達した。試合後には「このゲーム良かった」と開口一番。しかし「ペイントアタックや2Pシュートが足らなかったからオフェンスのバランスがおかしかった。だから直したいところはたくさんあります」と改善点を挙げた。

1次リーグ2位通過を決めて、次戦は12日の準々決勝進出戦となる。最後に「私たちはアジアで1番のバスケットをやります」と意気込んだ。