ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï8·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¥·¥ç¡¼¡ÖRYOKO YONEKURA - DISFRUTA DISFRUTA -¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö8·î2Æü¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦´ßÃ«¹á¤µ¤ó¤¬¡¢50ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿!! ¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡ØM¡Ù¤äÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¤´ËÜ¿Í¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Ç¤´ËÜ¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤¿¤³¤È¡¢¹¹¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÇÄù¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»ä¤âµÒÀÊ¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¹á¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤Î¥Ï¥â¥êºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤¡¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¶¦ÁÇÅ¨²á¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£