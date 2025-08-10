ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡¿·¤¿¤ÊÌò°÷¿Í»ö¤ò12Æü¤Ë·èÄê¤Ø¡¡´´»öÄ¹¤ËÃæ»Ê¹¨»á¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë±óÆ£·É»á¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤ÏÀÆÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹»áµ¯ÍÑ¤Ø
Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï12Æü¤Ë¤âÅÞ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò°÷¿Í»ö¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢´´»öÄ¹¤Ë¤ÏÃæ»Ê¹¨½°±¡µÄ°÷¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï8Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÆ£ÅÄÊ¸Éð¡¦Á°´´»öÄ¹¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÅÞ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÞÆâ¤¬°ìÃ×·ëÂ«¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢§´´»öÄ¹¤ËÃæ»Ê¹¨½°±¡µÄ°÷¡¢¢§¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï±óÆ£·É¡¦Á°¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢¢§À¯Ä´²ñÄ¹¤ËÀÆÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹½°±¡µÄ°÷¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Ë¤âÀµ¼°·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£