気象台は、午後10時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を上天草市、天草市、苓北町に発表しました。また洪水警報を熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・上天草市、天草市、苓北町に発表 10日22:09時点

熊本、阿蘇、天草・芦北地方では、土砂災害に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、低い土地の浸水に警戒してください。熊本、阿蘇地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■八代市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■荒尾市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■玉名市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■山鹿市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■菊池市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■宇土市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■上天草市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日未明から11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■宇城市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■阿蘇市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■天草市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日未明から11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■合志市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■美里町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■玉東町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■南関町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■長洲町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■和水町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■大津町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■菊陽町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■南小国町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■小国町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■産山村

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■高森町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■西原村

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■南阿蘇村

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■御船町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■嘉島町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■益城町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■甲佐町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■山都町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■氷川町

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

11日明け方にかけて警戒



■苓北町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日未明から11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



