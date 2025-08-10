この記事は2025年3月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

写真や動画の保存に便利なポータブルSSD。今回紹介するアイ・オー・データ｢スティックSSD SSPE-USC1/E｣は、なんとUSB-A/USB-Cどっちも使えるすぐれもの！だから、Windows PCはもちろん、iPhone 15やiPad、Macにもそのまま挿せちゃうかなり便利なアイテムなんです。

そもそもSSDのことをよく分からない方に簡単に説明すると、一般的に大容量で大きめのサイズだったHDDに代わって普及してきたのがSSDです。SSDはコンパクトかつデータの書き込みや読み込みが高速に行うことができるのが大きな特徴で、HDDよりお値段が張りますが、近年はどんどん手が伸ばしやすい価格帯になってきています。

さらに、写真を見ての通りかなりコンパクトサイズ。スティック型だからケーブルもいらず、持ち運びもしやすくておすすめですよ。

アイ・オー・データ IODATA スティックSSD 1TB USB-A&USB-C搭載 小型 ポータブル【iPhone15動作確認済み/iPad/Windows/Mac/PS5】USB 3.2 Gen 2対応 日本メーカー SSPE-USC1/E 14,980円 Amazonで見る PR PR 19,975円 楽天で購入する PR PR 24,460円 Yahoo!ショッピングで見る

コンパクトかつ高速データ転送

サイズは約28mm×84mmと超小型で持ち運びやすく、外出先での使用にもピッタリです。しかも、これだけコンパクトでありながらデータ転送も高速なんです。

読み込み速度は約530MB/sと、メーカー製ハードディスクの約4.4倍高速。高画質の写真や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができますよ。

USB-AとUSB-Cの両方に対応

そして、最大の特徴はなんといってもUSB-AとUSB-Cの両方に対応していることです。今はやりの二刀流ってやつですね。

スライド式なので簡単に収納と切り替えができて便利です。また、MacはもちろんWindowsやLinuxのOSにも対応していて、iPadやMacに繋げるだけですぐ使えます。MacやiPadとのデータ移動にも役立ちますし、PS5の容量拡張として使用することもできるんです。

デバイスに挿すだけですぐ使える

USBメモリのようにスティック型なので、デバイスに挿すだけですぐ使うことができます。側面に寄っているUSB-Cコネクターは、隣のポートと干渉させないためのこだわり設計なんです。USB-Cポートが2ポート並んでいるMacでも、充電しながら使用できてストレスフリー。

USB-A/USB-C両対応なのでパソコンはもちろん、iPhone 15にも使用可能。動作確認済みなのも安心ですね。本体の容量を気にすることなく動画をたくさん撮りたい人にもおすすめですよ。

アイ・オー・データ IODATA スティックSSD 1TB USB-A&USB-C搭載 小型 ポータブル【iPhone15動作確認済み/iPad/Windows/Mac/PS5】USB 3.2 Gen 2対応 日本メーカー SSPE-USC1/E 14,980円 Amazonで見る PR PR 19,975円 楽天で購入する PR PR 24,460円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。