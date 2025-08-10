Photo: 小暮ひさのり

もっと「メッセージ」が楽しくなる！

今秋に登場するiPhoneの基本ソフトウェア「iOS 26」。リキッドグラスというガラス調デザインに目が行きがちですが、AI機能やユーザビリティ面もしっかりとアップデートしています。

たとえば「メッセージ」アプリでは、AIによる自動翻訳機能が追加。壁紙変更や投票機能など、より多機能にコミュニケーションを図れるようになっていますよ。

今回は、Apple（アップル）から特別な許可を得て、iOS 26のパブリックベータ版でその新機能を試してみました。

Apple Intelligenceによる自動翻訳はかなり実用的

Image: 小暮ひさのり

外国の友人とチャットしたい時に便利なのが、自動翻訳。

さまざまな言語から、日本語へ。日本語から多言語へとやり取りされるメッセージをお互いの言語へと自動で翻訳してくれるんです。

異なる言語のメッセージが届くと「自動翻訳しますか？」と問われますし、相手のアイコンをタップして開く設定画面から「自動的に翻訳」スイッチを有効にしてもOK（翻訳を行うには言語データのダウンロードが必要です）。

翻訳の精度はかなり実用的。日常会話であれば問題なく意思疎通できると感じました。こっちが日本語で入力しても、相手には相手の言語に翻訳してから返してくれるので、お互いに翻訳アプリを介さなくてもよいスムーズさがあります。

なお、検証したところ、相手がiOS 18のiPhoneでも翻訳された英語が送信されたので、お互いiOS 26に更新していなくても使える機能となっています。

背景の変更で送信ミスも防げそう

Image: 小暮ひさのり

トークルームごとに壁紙変更もできるようになりました。

相手のアイコンをタップして設定ページを開いたら「背景」から好きな背景を選んでみましょう。プリセットとしていくつか用意されていますが、ライブラリの写真を選ぶこともできます。

誰とのトークルームなのか？が背景で一目瞭然になるので、送信ミスが減りますし、大事な人とのトークルームを思い出の写真にしてもエモいですねー。

なお、生成AI機能「Image Playground」を使って生成した画像も利用できるようですが、パブリックベータ版ではエラーになってしまいました。本リリースまでには解消されると思います。

何が好き？どこのお店いく？ アンケートも便利

Image: 小暮ひさのり

メッセージ入力欄左の「＋」ボタンから「投票」を選ぶことで投票を作成。

選択肢の内容を記入し、コメントを添えて相手に投票を呼びかけられます。LINEみたい。まぁ、LINEで十分といえばそうですが、LINEを使っていない友達とも同様のことができるので、覚えておきましょう。

なお、私はきのこの山派です。

Source: Apple