「バスケットボール男子・アジアカップ、日本１０２−６３グアム」（１０日、ジッダ）

５４年ぶりのアジア制覇を狙う世界ランク２１位の日本は１次リーグ最終戦で世界ランク８８位のグアムに大勝し、通算２勝１敗のグループＢ２位以上が確定した。２位なら準々決勝進出決定戦に進出し、１２日の決定戦ではＡ組の３位と対戦する。

日本は初戦でシリアに勝利したが、第２戦でグループ最大の難敵、世界ランク２８位のイランに敗れ、初黒星を喫し、１次リーグ突破をかけて最終戦に挑んだ。

開始からいきなり富永が３点シュートを決めて、チームを勢いづけると、馬場、ホーキンソンら主力が躍動し、着々と点差を広げていった。途中出場のベテラン富樫も精度の高い３点シュートを決めて、第３Ｑ終了時点で７８−５２と大量リードを奪い、最終Ｑはこれまで出番の少なかった選手も起用しながら、そのまま逃げ切った。

富永がチームトップの２０点をマークした。富永と富樫が３点シュートを４本ずつ成功させた。

ホーバス監督は「本当にこのゲームはよかった。選手たちが４０分間集中したと思う。間違いなく頑張ります。日本のバスケット、アジア１のバスケットをやります」と誓った。富樫は「自分たちのプレーできた。これからはトーナメントになる。しっかり準備していきたい。グループリーグという意味では望んでいた結果ではなかったが、ここからは負けたらおしまい。１つ１つ勝っていくしかない。あと４つ、頑張りたい」と、前を向いた。

準々決勝決定戦の相手はＡ組のレバノン−韓国の結果で決定する。